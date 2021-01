CdS – Inter, titolarissimi in campo tra Udinese e Milan. Scelta la gara in cui fare turnover

Sarà troppo importante per l’Inter mandare un doppio segnale al Milan nelle prossime due gara, una delle quali è lo scontro diretto di Coppa Italia. I nerazzurri proveranno ad approfittare di un eventuale passo falso dei rossoneri in campionato e vorranno anche strappare il pass per le semifinali del tornero nazionale. “Ecco perché Conte ha intenzione di limitare il turn over nei prossimi 180′. Magari qualche cambio in più ci sarà in occasione del match contro il Benevento, in programma a San Siro tra sette giorni. Dopo una settimana di riposo, contro Udinese e Milan pochi dei “titolarissimi” rifiateranno”, si legge sul Corriere dello Sport.