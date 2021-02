Repubblica – Inter, ecco lo scenario più probabile. Anche se resta frase mai ritrattata

Suning ha deciso di non proseguire la trattativa con Bc Partners, malgrado l’esclusiva concesso fino a venerdì scorsa. Il colosso proprietario dell’Inter sta cercando di iniettare liquidità dentro la società, anche se non è escluso un disimpegno totale.

“L’ipotesi più probabile è che Suning ceda il controllo dell’Inter, se non addirittura la totalità delle quote. Ma resta formalmente valida la dichiarazione ufficiale del presidente Steven Zhang, mai ritrattata, fatta un mese fa: “Con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento”. La linea ufficiale resta quindi quella di una ricerca di soci di minoranza in grado di immettere capitali freschi nella società”, scrive Repubblica.

“Una prospettiva in cui sperano ancora quei tifosi timorosi che l’entrata di un fondo in proprietà possa tradursi in minori investimenti nel club. Secondo il report di Swiss Ramble, portale svizzero specializzato negli aspetti finanziari del calcio, negli ultimi cinque anni (quindi dall’arrivo di Suning) l’inter è stato il club di Serie A che più ha speso per l’acquisto di giocatori, al netto delle cessioni: 352 milioni di euro”, conclude il quotidiano.