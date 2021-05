Inter, scompare Driver dalle maglie. Già noto il nuovo retro-sponsor sotto il numero

Dalla prossima stagione Pirelli non sarà più presente sulle maglie dell'Inter, dietro sarà Lenovo a prendere il suo posto

Tempo di novità in casa Inter. Dopo il nuovo logo e il nuovo inno, che verrà presentato sabato nella gara con la Sampdoria, ci sarà anche un nuovo sponsor. Pirelli non sarà più sulle maglie dell'Inter anche la scritta Driver, solitamente piazzata dietro, sotto al numero, non ci sarà più.