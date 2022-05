Inter, con lo scudetto 10-15 milioni in più in cassa. E sale anche il valore del marchio

Arrivare primi porterebbe maggiori ricavi al club: circa 10-15 milioni di euro in più per chi si aggiudica il campionato

Andrea Della Sala

Sarà una lotta fino alla fine tra Inter e Milan per la conquista dello scudetto. Le due squadre sono separate da due punti a tre giornate dal termine e l'obiettivo non è solamente sportivo, ma anche economico. Arrivare primi porterebbe maggiori ricavi al club: circa 10-15 milioni di euro in più per chi si aggiudica il campionato. Il vero balzo nei ricavi è con la qualificazione alla Champions League che, sia Inter che Milan, hanno già conquistato. Ma conquistare lo scudetto garantirebbe una piccola somma in più.

"Dai diritti tv alla Supercoppa. Lo scudetto, di per sé, non offre premi extra. Sono le posizioni in classifica a determinare i proventi dai diritti tv, in Serie A e in ambito Uefa. In base alla Legge Melandri riformata qualche anno fa, una quota del montepremi dei diritti media del campionato (il 12%) viene suddivisa secondo il piazzamento nell’ultimo torneo: in questa stagione la prima classificata percepirà 17,6 milioni e la seconda 14,7. In questa volata finale, quindi, sono in ballo 3 milioni a cui si aggiunge un pezzetto dei premi Champions 2022-23. Metà del market pool (la quota dei proventi legata al valore del mercato tv di ciascun paese) è distribuita seguendo la graduatoria nell’ultima Serie A: 8 milioni alla prima, 6alla seconda, quindi 2 milioni in più per lo scudetto", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"I campioni d’Italia si qualificano per la finale di Supercoppa italiana (l’Inter può arrivarci anche vincendo la Coppa Italia), cosa che fa scattare un gettone di presenza automatico, indipendentemente dall’esito della manifestazione. La Lega ha stabilito di recente che ciascuna finalista della Supercoppa del prossimo triennio incasserà 3 milioni, indipendentemente dalla sede di gioco. Il quadro delle entrate maggiorate si completa con i bonus degli sponsor, difficili da quantificare perché ogni contratto è soggettivo: quello tra Inter e Nike, per esempio, avendo bonus e malus molto elevati, ha fatto scattare l’anno scorso un extra di 3 milioni per il titolo 2020-21 dei nerazzurri. Possiamo stimare una forbice tra 2 e 5 milioni, complessivamente".

"Il marchio e i bacini d’utenza. Fin qui le cose certe, quantificabili in 10-15 milioni di ricavi aggiuntivi. Lo scudetto, poi, innesca un effetto a catena non immediatamente percepibile e comunque differente da squadra a squadra. Nel caso specifico di Inter e Milan, i loro bacini d’utenza in Italia sono radicati e ormai poco mobili. Da anni, nella classifica dei tifosi stilata da Stage Up e Ipsos, le due squadre si scambiano seconda e terza posizione alle spalle della Juventus, con minimi spostamenti: nell’ultima rilevazione il Milan aveva 4.066.000 di tifosi e l’Inter 3.978.000. Lo scudetto non muterebbe granché in Italia: dal punto di vista commerciale e comunicativo, lo scudetto avrebbe un impatto maggiore sul Milan rispetto all’Inter", conclude Gazzetta.