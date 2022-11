Inter, chi a destra se parte Dumfries? Torna di moda un veccchio pallino

Su chi potrebbe virare l'Inter in caso di cessione di Denzel Dumfries? Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero sul taccuino anche il nome di una vecchia conoscenza, mai scomparsa dai radar. Si legge infatti: "Nei vari ragionamenti è spuntato nuovamente fuori il nome di Emerson Royal. Il brasiliano era già stato vicino all’Inter nell’estate 2021, proprio come sostituto di Hakimi. Reduce da una stagione eccellente al Betis Siviglia, era stato riacquistato dal Barcellona, dove comunque non sarebbe rimasto. E, infatti, a fine mercato è poi finito al Tottenham per 25 milioni".

Un aiuto involontario potrebbe arrivare da un ex nerazzurro: "All’epoca, però, non c’era Conte. Beh, quando Levy ha convinto il tecnico pugliese a sedere sulla panchina degli Spurs è cominciata una relazione particolare con Emerson: difeso in pubblico, ma criticato in privato. Al momento è lui il titolare, ma solo perché le alternative (Doherty e Spence) soddisfano ancora meno Antonio, che ha pure provato a spostare Perisic sulla destra. Insomma, è difficile immaginare che Emerson possa restare la prossima stagione. L’Inter lo ha capito ed è pronta ad approfittarne. Certo i margini di manovra restano limitati. La proposta quindi sarà quella di un prestito, a cui aggiungere un riscatto condizionato. L’operazione è chiaramente complicata, ma in viale Liberazione ritengono di avere le possibilità di centrare il bersaglio".