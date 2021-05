Sky – Inter, Conte-Zhang: se il mister potesse non rinuncerebbe a questi sei giocatori

Il canale satellitare parla del confronto tra il tecnico e il presidente che si terrà dopo l'arrivo del prestito di quasi 300 mln dall'America

Settimana clou per il futuro dell'Inter con il prestito in arrivo dall'America e poi, seconda tappa, l'incontro con Conte. Il tecnico e il presidente Zhang faranno i conti sulla programmazione della squadra nerazzurra. Con il prestito in arrivo potranno essere rispettate le scadenze. Il problema non sarebbe del tutto superato e quindi la riduzione dei costi e del tetto ingaggio saranno comunque necessarie. Si parlerà di questo nel confronto tra allenatore e proprietario.