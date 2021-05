TS – L’Inter sacrifica un big? Lautaro indiziato: la proposta del Real. Altri due nomi…

Il giornale torinese parla del mercato nerazzurro e si sofferma sull'argentino ma non solo

Entro il 30 giugno l'Inter dovrà smussare il rosso in bilancio e per questo si parla della possibile cessione di uno dei big di Conte. Il primo indiziato, secondo TuttoSport, è Lautaro Martinez. Il giocatore nerazzurro, che per altre fonti sarebbe intenzionato a rimanere a Milano, è nel mirino del Real Madrid che avrebbe offerto a lui nove mln di ingaggio e all'Inter 90 mln. Sarebbero 60 cash e il conguaglio per Hakimi.