GdS – Inter, senza accordo via ad una cessione eccellente. Conte ha un desiderio

Il focus della Gazzetta dello Sport sulle vie di uscita dell'Inter al momento delicato di questo periodo

Il momento che sta attraversando l'Inter è delicato, ma il club nerazzurro ha più di una via d'uscita in programma. La Gazzetta dello Sport, attraverso il suo sito, spiega: "La situazione economica obbligherà l'Inter (e il calcio in generale) ad abbassare le spese, a partire dal monte-stipendi: non sarà facile, perché la squadra e lo staff tecnico (al momento) non sembrano disposti ad accettare la proposta di Steven Zhang, che nella giornata odierna ha chiesto di rinunciare a due mensilità. Questa è la prima via, la seconda - che la dirigenza, ma soprattutto il mister vorrebbero evitare - porta a una cessione eccellente. E probabilmente, mettendo sulla bilancia un difensore e un attaccante, il peso di uno dei tre titolari davanti ad Handanovic sarebbe inferiore rispetto a quella di Lautaro, altro pezzo pregiatissimo. E proprio Skriniar potrebbe garantire una plusvalenza niente male".