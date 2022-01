Inter senza no vax e tutti con terza dose. Bologna? La data del possibile recupero

I nerazzurri dovranno presentarsi allo stadio Dall’Ara e torneranno a Milano nel pomeriggio

Dopo la partenza per Bologna, è arrivata la decisione dell'Asl di bloccare la squadra di Mihajlovic. Troppi positivi nei rossoblù, ma, come da regolamento, l'Inter è a Bologna, prima del rientro questo pomeriggio a Milano. "L’Inter, senza no vax in squadra e con tutta la rosa coperta da terza dose, era già all’hotel Nh de la Gare quando ha saputo che il match contro i rossoblù non si sarebbe disputato".