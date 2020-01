Dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Napoli, la squadra di Antonio Conte si è ritrovata al Centro Sportivo Suning per preparare il prossimo impegno di campionato, sabato alle 20.45 a San Siro contro l’Atalanta. La prima squadra, come si legge sul sito ufficiale nerazzurro, ha sostenuto un allenamento congiunto contro il 1913 Seregno Calcio: la gara è terminata 4-1 con i gol nerazzurri di Politano (2), Esposito e Dimarco.