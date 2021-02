GdS – Inter, sfogo Vidal fuori luogo: i numeri lo smentiscono. “Conte è convinto che…”

Ha fatto molto rumore la reazione di Arturo Vidal nel secondo tempo di Inter-Juventus, al momento della sostituzione decisa da Antonio Conte, che lo ha spedito in panchina per mandare in campo Christian Eriksen. “Esce sempre il 22”, la frase pronunciata più volte dal centrocampista cileno. I numeri, però, raccontano altro.

Raccontano che Vidal, nonostante un rendimento tutt’altro che esaltante in questa stagione, è il terzo centrocampista (dopo Barella e Brozovic) più utilizzato di questo 2020-21, con 1012 minuti all’attivo. Le presenze in stagione sono 18 (20 quelle di Barella, 17 quelle di Brozovic), di cui 12 da titolare e 6 da subentrato. Un gol (quello contro la Juventus in campionato ) e un assist il magro bottino di Vidal, che non ha certo ripetuto gli exploit dell’epoca contiana in bianconero.

Re Arturo, infatti, ha giocato più minuti sia di Gagliardini (793′), sia di Eriksen (386′), sia di Sensi Sensi (290′). E’ fra loro questi nomi che si nasconde il ‘tassello mancante’, ovvero la terza pedina del centrocampo interista con Barella e Brozovic, le vere colonne della mediana nerazzurra.

Come riporta gazzetta.it, infatti, Conte è ancora convinto, nonostante i tanti errori, che la soluzione migliore sia proprio Vidal, “da cui però si aspetta il salto di qualità a livello di attenzione. Vidal gioca quasi sempre, quindi il suo sfogo appare fuori luogo“, conclude la rosea.

(Fonte: gazzetta.it)