GdS – Inter, con lo Shakhtar serve la LuLa dei giorni migliori. In due verso il forfait

Vigilia di Champions League per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri devono voltare subito pagina dopo la vittoria di Genova e concentrarsi sull’ostica trasferta in Ucraina, nella quale affronteranno lo Shakhtar Donetsk.

Gara importante per Lautaro Martinez, che – come sottolinea la Gazzetta dello Sport – vuole cancellare l’opaca prestazione di Marassi. Scrive la rosea: “Poco più di due mesi fa il Toro tramortì lo Shakhtar in semifinale di Europa League con una doppietta, aprendo la strada all’Inter alla prima finale dell’era Suning. Domani a Kiev sarà ancora lui a guidare l’attacco insieme a Lukaku, come quest’estate a Düsseldorf. Ripetere quell’impresa è complicato, ma per l’Inter la gara di Kiev è già una sorta di dentro o fuori e ha estremamente bisogno di ritrovare la LuLa dei giorni migliori. Tanto più che quasi certamente Conte dovrà rinunciare anche questa volta alla fantasia e alla verve di Alexis Sanchez, che non ha ancora recuperato dalla contrattura all’adduttore destro. E anche Sensi va verso il forfait”.