Inter-Sheriff, i convocati di Inzaghi: Calhanoglu assente, torna Sensi

Il tecnico dell'Inter ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di Champions di questa sera contro lo Sheriff

APPIANO GENTILE - Inter in campo questa sera alle 21:00 a San Siro: di fronte lo Sheriff Tiraspol. Per la sfida valida per la 3ª giornata di Champions League Simone Inzaghi ha convocato 23 giocatori.