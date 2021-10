Sky – Inter, verso lo Sheriff: pronte novità di formazione. Ecco la coppia d’attacco

Gli aggiornamenti da Sky Sport sulla formazione dell'Inter per la sfida di Champions contro lo Sheriff di questa sera

Possono esserci delle novità nella formazione dell'Inter che alle 21 affronterà lo Sheriff in Champions League. Lo svela Matteo Barzaghi, inviato a San Siro di Sky Sport per il cruciale appuntamento europeo di oggi: "Poco fa ci sono state le prove generali nel tabellone di San Siro, è uscito un 2-2 tra Inter e Sheriff. Ai nerazzurri serve una vittoria dopo la prima sconfitta qui contro il Real Madrid, giocando bene ma sprecando in attacco come contro lo Shakhtar. Il gioco c’è, ora serve una reazione anche dopo la sconfitta con la Lazio. Ti anticipo che non faremo vedere la formazione, ci stiamo lavorando, dovrebbe esserci qualche novità nell’undici anti-Sheriff. Vi daremo aggiornamenti dopo, sarà un’Inter molto propositiva con Lautaro e Dzeko in attacco. Ci aspettiamo questa coppia dal 1’", le sue parole.