Inter sicura per Mkhitaryan: c’è un gesto che vale molto per i nerazzurri

L'aggiornamento sul futuro dell'armeno che sembra sempre più vicino a vestire i colori nerazzurri

Daniele Vitiello

Henrikh Mkhitaryan è davvero ad un passo dall'Inter. Ancor di più, dopo l'incontro di ieri tra la Pimenta e la Roma, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Il club giallorosso ha fatto sapere al giocatore che non ritoccherà in alto l’offerta già presentato nelle scorse settimane, ovvero un biennale da 3,5 milioni di euro comprensivi di bonus, il cui secondo anno sarebbe legato ad alcuni obiettivi personali e di squadra".

I nerazzurri si sentono abbastanza sicuri sulla trattativa ed è probabile che un ulteriore tassello sia stato aggiunto ieri sera. Racconta il quotidiano: "Pinto e Ausilio erano infatti entrambi a Reggio Emilia, per la finale scudetto Primavera, e sono stati protagonisti di un lungo colloquio. L’Inter, in ogni caso, sul centrocampista si sente al sicuro. C’è una parola data dal giocatore al club nerazzurro: non ci sono le firme, certo, ma a Milano suonerebbe davvero strano un cambio d’orizzonte. Quella stretta di mano tra l’avvocatessa e Ausilio vale parecchio, per i nerazzurri. Che peraltro hanno sottoposto al giocatore un’offerta economicamente vantaggiosa, anche più di quella filtrata inizialmente".

Diverse le cifre dell'offerta nerazzurra rispetto a quella giallorossa, ma non solo: "A Mkhitaryan l’Inter garantisce un contratto di due anni da 3,2 milioni di euro netti a stagione, con bonus che facilmente porteranno il calciatore a toccare quota 4. Il club di Zhang però si è riservato una via d’uscita dall’accordo dopo 12 mesi, qualora il giocatore non dovesse garantire alcuni obiettivi minimi nel 2022-23. Insomma: il discorso economico pesa, nei ragionamenti dell’armeno. Come pure quello legato agli obiettivi sportivi: l’Inter può offrire a Micki una vetrina europea, la prossima Champions League, che la Roma non può garantire".