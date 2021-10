Sole 24 Ore – Inter in sicurezza economica: oltre ai 275 mln di Oaktree anche i 400 che…

Il quotidiano analizza la situazione finanziaria del club nerazzurro

"Le squadre di Milano, impegnate in tandem nell’iter per la costruzione di un nuovo stadio che dovrebbe sbloccarsi dopo le elezioni comunali, hanno accusato rossi ben più consistenti. Il Milan del Fondo Elliot è riuscito però chiudere il bilancio 2021 con un deficit dimezzato rispetto a quello del 2020, avviando un percorso di risanamento. Le perdite al 30 giugno scorso, infatti, si sono fermate a quota 96,4 milioni, rispetto ai 194,6 milioni di passivo della prima stagione sconvolta dalla pandemia".

"L’altro club milanese, al contrario, ha accusato nella scorsa stagione un pesante aggravio, con perdite per 245,6 milioni che hanno portato il deficit biennale a 348 milioni (nel 2020 il rosso dell’Inter era stato di 102,4 milioni). La dirigenza interista ha dovuto fronteggiare la crisi di liquidità interna e le difficoltà della famiglia Zhang e di Suning, coinvolte in Cina anche nel riassetto di altre corporation che gravitano nell’orbita del governo di Pechino. Dal punto di vista finanziario il bond di 275 milioni contratto dalla controllante cinese con il fondo nordamericano Oaktree e il bond da 400 milioni in via di rinegoziazione (entro fine anno), più altri aggiustamenti gestionali, hanno permesso di mettere in sicurezza la società. È di circa 300 milioni il deficit della Juventus con 209,9 persi nel 2021".