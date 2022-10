CdS – L’Inter ha imperversato a sinistra: la migliore azione ha due protagonisti

Grande prestazione sfoderata dall'Inter ieri sera contro il Viktoria Plzen. Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea un aspetto in particolare: "La miglior azione della serata è stata proprio quella del raddoppio e del primo sigillo di Dzeko: splendido cambio di gioco di Barella, aggancio spettacolare di Dimarco, che con lo stesso piede mancino toccava al centro, spalancando la porta all’attaccante. Di traversoni, peraltro, l’esterno nerazzurro ne ha prodotti a vagonate. Merito suo per come si è fatto trovare e merito dei compagni che, senza opposizione, lo hanno servito coi tempi e i giri giusti. A sinistra hanno imperversato anche Bastoni e Mkhitaryan. Anzi è stato giusto il primo a disegnare il traversone che l’armeno ha messo in porta di testa, sbloccando il risultato".