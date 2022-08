Inter, da Skriniar comportamento esemplare: “Durante la trattativa non ha mai…”

Un lungo limbo estivo, scomodo anche per uno come lui, un anti-divo che non si lamenta neanche se deve giocare con un dolorino al ginocchio

Marco Astori

La notizia più bella che potesse arrivare, è finalmente arrivata: Milan Skriniar è stato ufficialmente tolto dal mercato dall'Inter. Ma queste settimane di trattativa con il Psg non sono state facili per il ragazzo, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Un lungo limbo estivo, scomodo anche per uno come lui, un anti-divo che non si lamenta neanche se deve giocare con un dolorino al ginocchio.

Eppure Milan Skriniar, duro venuto dall’Est, ha patito il continuo rimpallo tra Parigi e Milano, l’insicurezza sul futuro suo e dell’amata famiglia che avrebbe dovuto traslocare in fretta e furia. Non gli sarebbe dispiaciuto quasi triplicare il suo ingaggio, allenarsi alla corte di Messi e Mbappé, competere per la vittoria della Champions: banale anche solo sottolinearlo.

Ma lo slovacco non ha mai forzato minimamente la mano nella trattativa: si è rimesso semplicemente alle decisioni della società, ben sapendo che la sua cessione sarebbe stata ossigeno per i conti. Avesse spinto come altri in passato, avrebbe già un paio di presenze in Ligue1", conclude la Rosea.