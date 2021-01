Inter, Skriniar: “Se vogliamo passare il turno dobbiamo fermare Ibrahimovic”

Inter-Milan di questa sera rappresenta uno snodo cruciale per la stagione di entrambe. Non solo per proseguire in Coppa Italia, ma anche in chiave campionato con le ripercussioni a livello emotivo che inevitabilmente porterà con sé. Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della gara: “Il Milan è in un buon momento. Adesso sono una buona squadra con buoni giocatori come Ibrahimovic, bisognerà cercare di fermarlo. Non sarà facile, ma se vogliamo andare avanti dobbiamo farlo”.