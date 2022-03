Inter, in UK: “Skriniar da 9, un mostro assoluto. Chiellini da casa ha pensato…”

La pagella di Sqwawka, noto portale inglese, sulla prestazione di Milan Skriniar di ieri sera contro il Liverpool

Un'altra prestazione pazzesca per Milan Skriniar, che ieri sera ad Anfield ha completamente annullato Sadio Mané prima e Diogo Jota poi. Anche in Inghilterra giudicano in modo egregio la partita del centrale dell'Inter, valutato da Sqwawka Football con un 9: "Un mostro assoluto. Avanza con la palla in modo superbo, ma il suo lavoro migliore è nelle retrovie dove mette in campo una prestazione degna del leggendario Chiellini. Immaginiamo che il guerriero della Juve l'abbia guardato da casa e abbia voluto che lo slovacco fosse un giocatore della Juve, perché era irreale".