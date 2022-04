Inter, Skriniar: “Orgoglioso di questa squadra. Ora conta vincere”

Le parole del calciatore nerazzurro al termine della gara vinta all'Allianz Stadium stasera Juventus-Inter

Al termine di Juventus-Inter di questa sera, Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Questi punti valgono tantissimo, sapevamo l'importanza di questa partita. Sono contento, orgoglioso di questa squadra. Abbiamo lottato fino all'ultimo minuto e questo è il risultato. La vittoria ci voleva, ci dà una grandissima spinta per le prossime partite. Può essere manchi un po' di brillantezza, ma le partite si vincono anche così. Ora conta vincere, non giocare bene. Abbiamo vinto ed è tutto aperto per lo scudetto".