Inter, Skriniar: “Grande reazione dopo gli schiaffi. Vogliamo vincere per questi colori”

Le parole del calciatore nerazzurro tra i protagonisti del match con l'Empoli vinto in rimonta

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo l'incredibile gara di questo pomeriggio contro l'Empoli. Ecco le sue parole: "Abbiamo preso due schiaffi, ma sono contento di come ha reagito la squadra. Da queste situazioni si vede che siamo una grande squadra. Stasera ci godiamo questa vittoria che non era scontata, l'Empoli è un'ottima squadra, da domani penseremo alla Coppa Italia perché sappiamo cosa ci aspetta. Siamo tutti sul pezzo, chi è entrato ci ha dato una grande mano. Tutti lottiamo e vogliamo vincere per questi colori. Il mio ruolo è cercare di dare il massimo e recuperare palloni puliti, sono contento per aver innescato l'azione del terzo gol. I tifosi sono incredibili, lo sono stati anche quando eravamo sotto di due gol. Siamo orgogliosi. A San Siro sono sempre al nostro fianco, sappiamo che saranno con noi anche mercoledì. Vogliamo questa vittoria anche per loro".