Inter-Atalanta, ora è ufficiale: Skriniar va in tribuna. Non è in distinta

Alessandro Cosattini

Va in tribuna Milan Skriniar. Il difensore non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Atalanta di Coppa Italia questa sera.

Simone Inzaghi ha deciso di non portare nemmeno in panchina il difensore, turno di riposo per Skriniar. Negli ultimi giorni, il difensore nerazzurro è stato al centro dei rumors sull'asse Milano-Parigi. Alla fine, però, Skrinair è rimasto all'Inter e farà parte della rosa fino al 30 giugno 2023. Poi diventerà un nuovo giocatore del PSG a zero.