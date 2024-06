Anche Sky Sport aggiorna sulle trattative di mercato calde di casa Inter . I dirigenti nerazzurri cercano infatti la quadra col Genoa per il cartellino di Josep Martinez . L'Inter offre 12/13 milioni e diverse contropartite tecniche tra cui scegliere, il club ligure chiede 18 milioni per il portiere. Il giocatore viene considerato il potenziale titolare del futuro dal club, il profilo ideale per il dopo Sommer.

Per Tanner Tessmann la trattativa tra Inter e Venezia è già impostata per Sky: i nerazzurri vogliono lasciare in prestito il giocatore per una stagione. Anche in questo caso, c'è da trovare l'accordo su eventuali contropartite. Le parti si riaggiorneranno, come Inter e Genoa per Martinez...