GdS – Inter snaturata al primo vero esame. Dalle rotazioni eliminato un elemento

Le scelte di Simone Inzaghi soprattutto a metà campo sono finite nel mirino dopo Lazio-Inter. La Gazzetta dello Sport torna sulla strategia dell'allenatore nerazzurro all'Olimpico: "La scelta di Gagliardini al posto di Calhanoglu è stata la più discussa. Non ha pagato, ma non è questo il punto. La sua sostituzione è stata tardiva, ma non è neppure questo il focus. Quel che ha colpito è il fatto di aver snaturato l’idea di squadra al primo vero esame stagionale. Il rischio, in casi come questi, è quello di mandare messaggi sbagliati in ogni direzione. Verso la propria squadra, trasmettendo insicurezza. E pure verso gli avversari, che possono leggerci un segnale di incoraggiamento. Dalle rotazioni delle mezzali di centrocampo, poi, Inzaghi ha di fatto eliminato Asllani: lo stesso tecnico ha detto di vederlo solo come vice Brozovic. Mossa un po’ sorprendente: l’ex Empoli aveva colpito durante l’estate, tanto da aver fatto capire di aver persino scavalcato Mkhitaryan nelle gerarchie. Lui con Brozovic non pareva un’eresia, insomma".