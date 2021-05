Il Sole 24 Ore – Inter, se con i fondi i tempi si allungassero c’è soluzione da 80 mln

Il giornale economico parla di un prestito ponte che arriverebbe da GS per poter affrontare le scadenze

Eva A. Provenzano

Il Sole 24 Ore è tornato a parlare di Intere lo ha fatto sottolineando che Oaktree è il fondo americano più avanti nella trattativa con Suning per il prestito. E ha parlato di 250 mln in arrivo. La stessa Oaktree potrebbe facilmente escutere il pegno sulle azioni del club nerazzurro, diventandone in proprietario se ci fossero inadempimenti contrattuali da parte del gruppo cinese alla guida del club nerazzurro. Quello americano è anche uno dei principali gruppi esposti sui bond (per complessivi 375 milioni) con scadenza 2022 quindi è fondamentale la garanzia sulle azioni dell'Inter.

Lo specifica il quotidiano economico che non ha escluso totalmente dalla trattativa anche la Bain Capital che però avrebbe bisogno di una settimana in più di tempo per l'okei a Suning.

C'è anche una specie di cuscino per il gruppo cinese in caso non dovesse arrivare la firma con un fondo in questa settimana. "Se i tempi dovessero allungarsi, potrebbe essere la banca di fiducia del gruppo cinese, cioè Goldman Sachs, a intervenire con un prestito ponte di circa 80 milioni. Risorse fresche che permetterebbero di affrontare le scadenze in vista della definizione di un accordo", assicura il Sole 24 Ore.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)