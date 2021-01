Da Roma – Inter, sondaggio per Caicedo. Suning ha pronta l’offerta per accontentare Lotito

L’Inter cerca un attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Conte. Tra i varii giocatori seguiti, uno in particolare si sta facendo sempre più spazio: si tratta di Felipe Caicedo della Lazio.

“Il futuro del Panterone rimane un caso aperto a Formello, con Lotito pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno. Da quanto raccolto dalla nostra redazione, il gruppo Suning sarebbe disposto a mettere sul piatto 7 milioni per il cartellino dell’ecuadoriano. Una cifra importante, molto vicina alla valutazione fatta dal presidente biancoceleste. Già lunedì potrebbe essere il giorno buono per il trasferimento di Caicedo a Milano. Attenzione però alla situazione riguardante Eriksen: non è escluso che l’Inter debba prima vendere il danese per poi gettarsi a capofitto sul centravanti laziale”, riporta LaLaziosiamonoi.