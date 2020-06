France Football – Inter, sondaggio per Todibo: il giocatore è di proprietà del Barcellona

Jean-Clair Todibo è entrato nel mirino dell’Inter. Il giovane talento di proprietà del Barcellona, come spiega France Football, non verrà riscattato dallo Schalke 04, nonostante si sia messo in mostra fino allo stop della Bundesliga. Il club tedesco, in seguito alla pandemia, è costretto a rivedere la sua strategia di mercato, per cui rispedirà in Spagna il francese. L’Inter ha chiesto informazioni sul suo cartellino. I nerazzurri si aggiungono alla lunga lista di club interessati al centrale classe 1999, che ha un contratto con i blaugrana fino al 2023.