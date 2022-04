Sky – Inter, verso il derby: sorpasso di Correa in attacco. In pole Darmian

Novità di formazione in vista in casa Inter per il derby di Coppa Italia di questa sera. In attacco e non soltanto

Alessandro Cosattini

Novità di formazione in vista in casa Inter per il derby di Coppa Italia di questa sera. Come riportato da Sky Sport, c'è il sorpasso del TucuCorrea in attacco. A rischiare la panchina è Edin Dzeko, Inzaghi pensa alla coppia tutta argentina con Lautaro Martinez. Un sorpasso anche a centrocampo, in particolare in fascia: c'è Darmian ora in pole su Dumfries sulla corsia destra dei nerazzurri. Confermatissimo invece Perisic sulla sinistra.