Il sostegno della Curva Nord: “Questa Inter può farcela e noi la sosterremo fino alla fine”

Tutti uniti, verso un obiettivo, un sogno. Quando non arrivano i risultati, bisogna restare compatti. Ed è questo il messaggio che ha voluto diffondere la Curva Nord. La parte più calda del tifo dell'Inter si è apertamente schierata in favore della squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo a San Siro e impegnata nell'inseguimento alla seconda stella. Su Facebook, la Curva ha infatti scritto:

"FORZA INTER VINCI E LOTTA INSIEME A NOI! Nessuno scoramento, nessuna paura. E' un momento delicato e cruciale per il destino della stagione. Ora, sia noi tifosi che la squadra, ognuno per quel che gli compete, dobbiamo fare quadrato e trovare la giusta chiave di lettura per questa situazione di appannamento a livello di risultati. La nostra interpretazione è molto semplice: la stagione è lunga e agli alti seguono inevitabilmente dei bassi, l'importante è neutralizzarli e rilanciarsi.

La squadra sta facendo bene, a dispetto di quanto paventato dai gufi di professione quando il campionato era ancora ai nastri di partenza. Nessuno di noi si tirerà indietro, soprattutto ora che i deboli di fede vacillano. Quest'Inter ha ed avrà il nostro supporto incondizionato. Fino alla fine. E questo è già chiaramente emerso in maniera lampante (ed anche emozionante) dalle due ultime prestazioni casalinghe. E quando una parte del pubblico di San Siro capirà che il fiato è più utile usarlo per tifare, invece che per fischiare, saremo ancora più vicino all'obiettivo.

Ricordiamoci che per provare l'ebbrezza assoluta della Luce pura bisogna imparare a conoscere la tenebra. Solo così potremo vivere per davvero l'Emozione suprema della Vittoria. Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai! AVANTI INTERNAZIONALE! AVANTI CURVA NORD!".