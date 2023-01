Sky – Skriniar, il PSG non affonderà il colpo. L’Inter ha diversi nomi in ballo

Il club nerazzurro non ha ricevuto offerte per gennaio per lo slovacco che è destinato a restare fino a giugno senza rinnovo

Eva A. Provenzano

La Roma ha la percezione che Zaniolo possa andare via. Mentre per Skriniarè un discorso diverso: l'Inter sa che ad oggi l'unica squadra che potrebbe anticipare le mosse ed andare a prendere il giocatore in questa sessione di mercato è il PSG.

Ma il club parigino non ha manifestato questo interesse e probabilissimamente - spiegano a Skysport - non lo farà altrimenti non avrebbe aspettato gli ultimi giorni di mercato per affondare il colpo. Anche perché la società francese avrebbe dovuto fare la mossa prima in modo da dare ai nerazzurri la possibilità di rimpiazzare il difensore sul mercato.

"Il nome del sostituto? L'Inter ce l'ha e non è uno. Il club nerazzurro pensa a questo obiettivo per l'estate e ci sono diversi nomi in ballo. E siccome ci sono diversi rinnovi da affrontare in difesa, la società interista conosce bene il mercato in quella zona del campo e sa bene dove cercare", ha spiegato Luca Marchetti.

(Fonte: SS24)