Inter sovrasta le chiacchiere dei giornali: Brozovic, Lukaku e Inzaghi, lezione di pazienza

C'è un Marcelo Brozovic , che difficilmente si fa distrarre dalle chiacchiere sul suo conto. La sua prestazione contro il Porto - da subentrato - è stata incisiva e potente. Dal momento in cui è entrato le giocate si sono fatte più limpide nelle intenzioni, la squadra ha beneficiato della sua regia abile e veloce, la manovra si è fatta ancor più offensiva. La pazienza è la virtù dei forti. E questa Inter è stata enormemente paziente e ha retto i momenti di sofferenza con grande maturità, senza perdere la testa. Lautaro è stato preso di mira, spesso in maniera fallosa, ma come il Toro tutti hanno combattuto e lasciato sul campo ciò che avevano. Essere pazienti in quella maniera lì, intelligente e mai affannosa, non è facile. Ed è evidente come Inzaghi abbia lavorato nel dettaglio sull'attesa ordinata (e per nulla rassegnata) del momento migliore per colpire l'avversario. Senza perdere pezzi importanti. Con tutti i suoi uomini vigili e affamati. Ha fame, questa Inter. Bravo, mister.

Ghe pensa Lu, si dice a Milano. Ci ha pensato proprio lui, Romelu Lukaku. Un Big Rom che sulla pazienza ha dovuto lavorare in mille modi possibili. Quelli utili a non perdere la fiducia dopo un infortunio troppo lungo. Quelli utili a essere ancora il leader di quella squadra che - come ha detto ieri ai microfoni dopo la partita - è la stessa squadra di quando è arrivato per la prima volta all'Inter. La stessa Inter, che deve credere semplicemente un po' più in se stessa. E per farlo deve attraversare partite solide come quella giocata ieri davanti all'incredibile pubblico di San Siro. O come direbbe Mkhitaryan, per farlo deve costruire partite intelligenti. Lukaku ha segnato il gol della vittoria, ieri. Ma oltre al gol è stato bellissimo rivedere di nuovo i suoi movimenti che alzano il ritmo del gioco, che portano i nerazzurri lì dove devono sempre essere. A buttare la palla in rete ma anche a fare il salto di qualità, a superare i propri limiti, a cercare di salire un gradino in più rispetto a ciò che sembra fattibile. Sarà che Big Rom tutte queste cose è abituato a farle quotidianamente, "combattendo" con un fisico che - soprattutto dopo un lungo stop - reclama tempo per ritornare a funzionare nel migliore dei modi. Romelu è anche il fratello ritrovato, il gruppo ieri ha avuto complimenti principalmente per lui. I giocatori nel post partita lo hanno coccolato: da Onana (anche lui grandioso protagonista in porta, ieri) a Mkhitaryan l'attaccante belga è stato celebrato con parole per nulla di circostanza. Come quando una famiglia si ritrova nel suo momento di gioia e lo dice ad alta voce. Perché si ripeta ancora. Ieri Romelu è apparso quello delle fiammate di una volta, il Romelu che in questa Inter può e deve fare la differenza. Ghe pensa, Lu.