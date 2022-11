CdS – Inter spalle al muro: per dare un segnale non basta battere il Bologna

Torna in campo questa sera l'Inter e non sono ammessi passi falsi. Anche una vittoria non basterà a dare un segnale concreto, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Spiega il Corriere dello Sport: "Con le spalle al muro. Con il Napoli lassù a +14, grazie alla vittoria sull’Empoli, ma staccata anche dalla zona Champions, l’Inter si ritrova obbligata a vincere le due gare che la separano dalla sosta per il Mondiale. Avrebbe avuto la stessa necessità anche in caso di risultato positivo con la Juventus, tuttavia, dopo aver rimediato la quinta sconfitta in sole 13 giornate di campionato, occorre dare un segnale. E battere il Bologna (l’anno scorso il ko al Dall’Ara fu decisivo nella volata scudetto) questa sera non può essere sufficiente. Visto che in casa, la squadra nerazzurra, ad eccezione del match con la Roma, ha sempre fatto il suo dovere".