SM – Inter, con lo Spezia San Siro caloroso: Inzaghi prepara un accorgimento

Si avvicina il primo impegno casalingo per l'Inter di Simone Inzaghi nella Serie A 2022/23. I nerazzurri ospiteranno al Meazza lo Spezia di Gotti. Prosegue per questo la preparazione, come sottolinea anche Sport Mediaset: "L'Inter si prepara per il caloroso abbraccio di San Siro, non per il meteo, quanto per il pubblico. Si attende il tutto esaurito, serve una prestazione più continua rispetto a quella vista col Lecce. La rifinitura sarà a San Siro, un accorgimento in più per un gruppo che cercherà di viaggiare senza perdere colpi".