Inter-Spezia, San Siro verso il tutto esaurito! Le modalità d’acquisto degli ultimi biglietti

Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha diffuso le modalità di acquisto dei biglietti per la prima a San Siro della stagione, sabato sera contro lo Spezia. Il Meazza, per salutare i nerazzurri, va verso il tutto esaurito:

"La stagione dell'Inter si è aperta con una vittoria all'ultimo respiro sul campo del Lecce. Ora però è il momento di tornare a casa: sabato alle 20:45 l'Inter scenderà in campo a San Siro per la seconda giornata di campionato. Di fronte ci sarà lo Spezia. Sarà da subito un'atmosfera unica: il Meazza viaggia verso il tutto esaurito. La squadra di Inzaghi avrà un'accoglienza straordinaria e, come sempre, un appoggio continuo.

Sono a disposizione gli ultimi posti per far registrare il tutto esaurito. Acquistando un biglietto intero sarà possibile acquistare a soli 10 euro un tagliando per il terzo anello rosso per i minori di 16 anni. Una promozione per far vivere anche ai ragazzini l’emozione della prima di campionato a San Siro