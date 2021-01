GdS – Inter davanti alla Juve, ma numeri chiari: investiti spiccioli rispetto ai bianconeri

La sottolineatura di Antonio Conte in conferenza stampa ci stava tutta. La Juventus avrà attraversato anche un momento di difficoltà, ma resta favorita sull’Inter in campionato per quanto ha speso sul mercato anche in estate. I numeri, ribaditi dalla Gazzetta dello Sport, parlano chiaro: “Oggi Conte guarda la Juve dall’alto in basso in classifica. Ma sul resto, no. Dall’altra parte il processo di crescita fuori dal campo ha prodotto acquisti e investimenti a tre cifre, 165 milioni circa ragionando sui calciatori aggiunti alla squadra che ha vinto il campionato scorso. L’Inter si è fermata ad Hakimi, è il pizzico di sale su un piatto di pasta già cucinato, il resto è stato contorno da spiccioli: 45 milioni complessivi, poco più di un quarto dei bianconeri”.