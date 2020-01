Repubblica – L’Inter spinge per Eriksen subito: serve l’ok del danese. Vidal? Molto dipenderà…

Sono Ashley Young e Olivier Giroud i giocatori più vicini a vestire la maglia dell’Inter. Ma la pedina più importante per Antonio Conte e la società nerazzurra è il centrocampista e i nomi sono quelli di Eriksen e Vidal. “Conte non smette di puntare ad Arturo Vidal, ma molto dipenderà dall’intreccio che riguarda la panchina del Barcellona. Il cileno si è deciso a lasciare i blaugrana per i contrasti con l’allenatore Valverde“, spiega Repubblica. “Dopo la sconfitta in Supercoppa spagnola, però, il tecnico è a rischio. La dirigenza catalana ha incontrato per tre volte in pochi giorni Xavi, che si è detto disponibile da giugno, non subito. È possibile che da qui alla fine del campionato sia promosso in prima squadra l’allenatore del Barcellona B, Garcia Pimienta. E Vidal, senza più il nemico in panchina, potrebbe decidere di restare. L’Inter spinge per avere subito anche Christian Eriksen, trequartista danese in scadenza con il Tottenham. Se arriverà l’ok del giocatore, che piace anche a Psg e Real, partirà la trattativa con il club inglese. L’Inter offre un contratto quadriennale. La richiesta del danese, fischiato sabato all’Hotspur Stadium, è di una decina di milioni netti a stagione. Il Tottenham per liberarlo ora ne chiede venti“.

(Repubblica)