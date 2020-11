Inter, lo spogliatoio ha reagito. Ma quella parole ora devono avere un effetto in Champions

Dopo la sconfitta con il Real Madrid, l’Inter si è subito rialzata battendo il Sassuolo e portandosi al secondo posto in classifica. La squadra si è compattata, ha parlato nello spogliatoio e ora serve una riconferma domani sera in Champions League.

“Il carisma di un tecnico o di un giocatore fa spesso la differenza, in squadra, e non soltanto nel calcio. Ci sono leader silenziosi che parlano poco, ma quando lo fanno nessuno fiata. E “condottieri” magari più di pancia, che però hanno la capacità di toccare le corde giuste per ottenere una reazione o compattare il gruppo. Quali effetti abbia avuto “l’urlo dello spogliatoio” sull’Inter, un po’ lo abbiamo già visto contro il Sassuolo, sabato. Ma è in Champions, già domani, che dovremo verificare se quelle parole – di Conte o dei leader – hanno avuto un peso decisivo e sono state recepite totalmente. Intanto, abbiamo rivisto sui volti dei nerazzurri certi sorrisi che sembravano scomparsi. Quello di Sanchez, per esempio. O quello di Gagliardini, un onesto operaio del pallone, spesso sbeffeggiato, che magari entusiasma poco i tifosi, ma molto allenatori e società, tanto che l’Inter starebbe già pensando di allungargli ulteriormente il contratto. Perché – alla fine – è in quel luogo sacro chiamato spogliatoio che “ci si pesa”. Che si capisce chi vale (anche moralmente) e chi no”, si legge su Gazzetta.it.