GdS – Inter, però così fa male. Come un déjà-vu: pagati spreco e sostituzioni

L'analisi de La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta con il Real Madrid: il solito noto problema, troppi errori in avanti

Una trama che si è vista anche quando c'era chi se ne è andato. Conte, Lukaku e Hakimi hanno lasciato l'Inter ma anche un anno fa in Europa si erano viste gare come quella di ieri sera, contro il Real. E lo spiega pure La Gazzetta dello Sport nell'analisi di Garlando: "Lukaku era a Londra, Hakimi a Parigi, Conte in tribuna a commentare. Sembrava cambiato tutto e invece non è cambiato nulla. Il Real Madrid ha battuto l’Inter come nell’edizione scorsa e ha segnato ancora il baby Rodrygo che aveva fatto gol sia all’andata che al ritorno. Però perdere così fa male perché il gol è arrivato all’89’ e soprattutto perché l’Inter ha giocato un ottimo primo tempo, ha messo sotto i Bianchi e ha avuto almeno cinque palle-gol nitide, senza rischiare nulla. Il primo tiro in porta spagnolo è arrivato solo al 12’ della ripresa. Courtois è stato gigantesco, ha parato anche gli spifferi. Ma se arrivi cinque volte davanti al portiere e vince sempre lui, non puoi non avere colpe. L’Inter ha pagato tanto spreco e anche le sostituzioni del secondo tempo".