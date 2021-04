Inter, 3 fondi per 250 mln: spunta King Street. Ci sarà nuovo proprietario se…

Secondo il Sole 24 Ore, Suning sta trattando con tre fondi USA per il finanziamento da 250 milioni di euro: i dettagli

Con il naufragio della Superlega, torna d'attualità il tema sul futuro a livello societario dell'Inter. Con Suning che avrebbe scelto la via del finanziamento con un partner proveniente dagli Stati Uniti. Ecco quanto risulta al Sole 24 Ore: "II gruppo cinese Suning, assistito da Goldman Sachs Usa nella partita, avrebbe avviato un nuovo processo per cercare 250 milioni di euro di finanziamento. Sembra invece accantonata la strada, in due passaggi, che portava a cercare un prestito ponte da 50 milioni: per arrivare a fine stagione e, quindi, negoziare altre linee di credito da 200 milioni di euro. La strada prescelta è quindi quella di un unico finanziamento da 250 milioni per l'Inter a fine stagione, una volta vinto il campionato.