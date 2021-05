TS – Inter, squadra perplessa: “Notato particolare fondamentale del discorso di Zhang”

Nella giornata di ieri, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha tenuto un breve discorso alla squadra, illustrando il momento difficile

Secondo quanto scrive Tuttosport, il gruppo non avrebbe accettato di buon grado le parole del numero uno interista. Anche perché, riferisce il quotidiano, i calciatori avrebbero preferito anche un cenno al futuro, che non c'è stato:

"... Però a molti tra i giocatori non è sfuggito un particolare tutt’altro che secondario: il presidente non ha accennato nulla sul futuro, sui piani di Suning e sul progetto che la proprietà ha dell’Inter. Certo è che il sacrificio, già chiesto ai dirigenti, verrà richiesto pure ad Antonio Conte (ieri non coinvolto) e al suo staff, però il retrogusto amaro che ha lasciato l’intervento di Zhang, come spiegato, è quello di una richiesta fatta per salvare i conti senza però spiegare cosa ne sarà dell’Inter".