Conte, arriva la sentenza del giudice sportivo: squalificato in Toro-Inter

L'allenatore nerazzurro era diffidato e ieri contro l'Atalanta è arrivata la quinta ammonizione

È stato ammonito da Mariani dopo solo 10 minuti, dopo una discussione in campo. L'arbitro aveva rimproverato qualche urlo di troppo al mister. Lui aveva spiegato di non aver insultato nessuno, ma la replica non era piaciuta al direttore di gara. Per questo alla fine gli aveva mostrato il cartellino giallo che ha scatenato il tecnico: "Lo fate per le telecamere, per farvi vedere che venite a rimproverarmi", ha detto dopo l'ammonizione.