Sky – Stadio, Inter e Milan puntano ad allargare l’area commerciale. I nuovi progetti…

Inter, Milan e Comune tornano a vedersi per affrontare la questione stadio. Ad aprile saranno presentati i nuovi progetti. Gli addetti ai lavori si sono visti in video-conferenza. Assenti Scaroni, Antonello e il sindaco Sala, ma presenti i rappresentanti delle due società con gli assessori del Comune di Milano. C’erano collegati Tasca (per il bilancio), Guarnieri (Sport), Maran (Urbanistica). Si è trattato quindi di un incontro per fare una sintesi su quanto si è detto finora, per arrivare ad un progetto condiviso.

A Skysport spiegano: “Sdoganata la rifunzionalizzazione del vecchio stadio, seppur in una forma più simbolica, affrontati i principali nodi economici-finanziari, con la disponibilità di pagare un canone per il diritto di superficie da subito, i club puntano ora a spostarsi sull’asse dell’indice volumetrico dello 0.63 contro lo 0.35 previsto dal piano regolatore. Vogliono allargare il più possibile l’area commerciale, costruire di più, per poter rendere finanziariamente sostenibile l’investimento”.

In questa fase ottimismo e cautela sono d’obbligo. Manca ancora la relazione della sovraintendenza sul vincolo relativo al vecchio Meazza. Chiarito questo punto si terrà un nuovo incontro ad aprile nel quale verranno presentati i progetti rinnovati tra i quali quello definitivo. Anche quello dovrà essere sottoposto all’iter amministrativo prima di essere approvato.

(Fonte: SS24)