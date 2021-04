Inter, lo staff di Conte convinto: un elemento farà deflagrare il suo potenziale

La Gazzetta dello Sport di oggi si è soffermata su alcuni elementi della squadra nerazzurra destinati a crescere ulteriormente

La bontà del lavoro di Antonio Conte è emersa con una certa evidenza nel corso delle ultime settimane. L'idea però in casa Inter è che il meglio per molti elementi debba ancora venire. In particolare, spiega la Gazzetta dello Sport: "Lo staff di Conte è convinto che Achraf Hakimi con un altro anno di apprendistato potrà affinare qualche difettuccio e far deflagrare il proprio potenziale. Questione di lavoro e pazienza, ciò che ha portato ad aprire la mente di Milan Skriniar: era sicuro solo nella difesa a quattro, adesso sguazza in una linea a tre . Tutti loro seguono l’Inter dell’ortodossia contiana e si avvicinano al primo storico successo della vita. Indicherà il cammino e potrebbe far saltare il tappo in casa Inter: in quel caso, godersela per un po’ non farà poi così male".