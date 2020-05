Inter, continua l’espansione in Cina. Lanciato lo store su Suning.com: in vendita c’è…

Continua il grande lavoro di Suning per quanto riguarda l’espansione in territorio asiatico del brand dell’Inter. La cordata cinese in questi anni ha puntato tantissimo e punterà ancora sull’importanza del marchio a livello globale e arrivano importanti novità per quanto riguarda la Cina. Il Managin Director del club nerazzurro in Cina Andy Zhang, infatti, ha annunciato su LinkedIn il lancio dello store ufficiale dell’Inter direttamente sul sito di Suning. In vendita, oltre alle classiche magliette da gioco e la collezione in edizione limitata “Timeless 2010“, c’è una grande novità: è infatti possibile acquistare elettrodomestici con impresso il logo del club nerazzurro.

Ecco alcuni prodotti in vendita: