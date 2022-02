Inter, primo allungo importante sul Milan. Sorpasso nel ranking storico Uefa

L'Inter ha superato i cugini nella classifica decennale Uefa che determina la distribuzione dei premi alle società

In attesa dell'atteso sorpasso sul campo, l'Inter mette a segno un altrettanto importante sorpasso sui cugini del Milan. Un allungo che finora non si era mai registrato.

"Mentre rinnova e rilancia, la classe dirigente nerazzurra può appuntarsi al petto uno storico successo europeo: per la prima volta l’Inter ha messo il muso davanti al Milan nel ranking storico decennale Uefa, la classifica che determina la distribuzione di una parte dei premi alle società. Si trova ora in 26esima posizione, rispetto alla 27 dei cugini. Prossima missione un altro sorpasso, stavolta in A", spiega La Gazzetta dello Sport.