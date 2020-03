Inter, la strana giornata alla Pinetina: “L’incertezza non aiuta, prevista per la squadra…”

Non è una situazione semplice quella del calcio italiano, che sta cercando il modo di allinearsi nel contenimento dell’emergenza coronavirus e di tornare a scendere in campo in sicurezza. L’Inter, che avrebbe dovuto giocare domani sera contro il Napoli in Coppa Italia. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Alla ricerca della normalità. In attesa di capire quando, dove e contro chi, l’Inter ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista dei prossimi (?) impegni ufficiali. Antonio Conte e la squadra si sono ritrovati ad Appiano Gentile dove hanno preso atto del rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani a Napoli. Niente rifinitura, dunque. E ovviamente niente partenza. La squadra è scesa in campo verso le 12 per una seduta mista atletico-tattica: Sensi e Moses hanno ripreso il loro lavoro differenziato, tutti gli altri invece sono regolarmente in campo agli ordini dello staff nerazzurro. I giocatori nerazzurri usufruiranno poi di un pomeriggio libero e si ritroveranno domani al centro sportivo per un nuovo allenamento. Il programma delle sedute viene calibrato di giorno in giorno, visto il susseguirsi di novità non solo legate alla politica sportiva. L’incertezza non aiuta a organizzarsi al meglio ma l’emergenza ha colpito tutti e a tutti i livelli, e va affrontata un passo alla volta. Domani è prevista una sola seduta di allenamento e così anche sabato. Se si giocherà domenica o lunedì si saprà nelle prossime ore. Salvo ulteriori colpi di scena”.

(GdS)