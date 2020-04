“Entro domani è attesa tutta la squadra, ad eccezione del solo Godin che arriverà entro l’inizio della prossima settimana”, scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. L’Inter ha quindi effettuato il primo passo per ripartire: richiamare in Italia tutti i giocatori stranieri tornati a casa nelle scorse settimane. Al termine dei 14 giorni di quarantena saranno pronti per tornare ad allenarsi. Sempre che il Governo lo permetta.