CdS – Inter, concordata la strategia di mercato: ieri subito il primo atto concreto

Il summit tenuto ieri ad Appiano Gentile dalla dirigenza dell’Inter con Antonio Conte ha chiarito i piani nerazzurri per la prossima sessione di mercato. A gennaio l’occhio dovrà essere costantemente sul bilancio. Spazio a scambi e priorità a cessioni che possano far respirare il monte ingaggi. Il Corriere dello Sport sottolinea: “Da questo punto di vista, c’è stato subito il primo atto concreto. Il prestito di Nainggolan al Cagliari – già arrivato il via libera presidenziale, come invece non era accaduto lo scorso ottobre -, infatti, sarà utile per abbassare il monte ingaggi, visto che il club rossoblù si accollerà quasi tutta la parte restante dello stipendio fino al termine della stagione. Dal punto di vista tecnico, peraltro, quella del Ninja non può essere considerata una perdita, alla luce del ridottissimo utilizzo”.