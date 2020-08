Sky – Inter, investimenti oculati: ecco a cosa ci si riferisce. Nell’incontro con Conte…

Acquisti oculati. Investimenti che possono dipendere anche delle cessioni. Condivisa con Conte la linea sul mercato dell’Inter, arrivano le prime indiscrezioni su quanto succederà nei prossimi mesi. Il club non può permettersi il lusso di clamorosi colpi, ma saranno messi a segno quelli necessari a far crescere ancora la squadra e a ridurre il gap con la Juve. Luca Marchetti a Skysport ha parlato di cosa si intende per investimenti oculati: “Il riferimento, probabilmente è al sogno Messi, una cosa che non riguarda le strategie aziendali dell’Inter. È un cosa che potrebbe riguardare le strategie della proprietà, di Suning. Ma non penso si sia parlato dell’argentino nel confronto di oggi. Ma degli step di crescita della squadra interista. E l’annata non sarà giudicata in rapporto alla vittoria del campionato”.

(Fonte: SS24)